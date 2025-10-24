Bergama'da Çıkan Yangında 91 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan bir ev yangınında 91 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, yangın bugün saat 10.15 sıralarında Sarıcalar Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Köse'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından evde yapılan kontrolde, Ayşe Köse'nin cansız bedenine ulaşıldı. Köse'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bergama Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR