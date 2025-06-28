Belgrad'da On Binlerce Gösterici Erken Seçim İçin Sokağa Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da üniversite öğrencileri ve diğer vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in iktidarını protesto ederek erken seçim talep etti. Gösteriler sırasında polisle çatışmalar yaşandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da on binlerce gösterici, iktidarı protesto ederek erken seçim talep etti. Şehrin bazı bölgelerinde göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı.

Sırbistan'da üniversite öğrencileri, bir kez daha Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve iktidar aleyhinde protesto düzenledi. Üniversite öğrencilerinin organizasyonundaki protestoda 36 bin kişi, Belgrad'ın merkezindeki Slavija Meydanı ve çevresini doldurarak erken seçim talebinde bulundu. Polis, hükümet binaları ve Cumhurbaşkanı Vucic yanlısı aktivistlerin kamp kurduğu alanın çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ülkedeki 1 Kasım 2024'te Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun sundurmasının çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan ve aylardır devam eden hükümet karşıtı gösterilerin devamı niteliğindeki protesto, hayatını kaybedenler anısına 16 dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Göstericiler, Belgrad'ın merkezine giden tüm tramvay ve otobüs hatlarının protesto nedeniyle durdurulması nedeniyle gösteri alanına yürüyerek geldi. Polis kaynaklarına göre saat 18.00 itibarıyla meydanda 36 bin kişi toplanırken, organizatörler protestoya yarım milyon kişinin katıldığını iddia etti. Öğrencilerin protesto gösterisinin sona erdiğini duyurması ve gün boyunca gösterinin güvenliğini sağlamak için görev alan öğrenciler ile savaş gazilerinin çekilmelerinin ardından eylemlerini sürdüren bazı gruplar ile polis arasında tansiyon yükseldi. Bazı göstericiler polis polislere havai fişek ve yabancı madde fırlattı. Polis ise göstericilere müdahale etti. Çıkan olaylarda şu ana kadar gözaltı işlemi olup olmadığı bilinmiyor. - BELGRAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şehit albayın acı haberi baba ocağına ulaştı! Ağustosta görevi bitecekti

Şehit albayın acı haberi baba ocağına ulaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Afrika değil Türkiye! Termometreler 48 dereceyi gördü

Afrika değil Türkiye! Fotoğraf bugün çekildi
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Hasan Basri Yalçın'a hastanede ziyaret

Erdoğan'dan Hasan Basri Yalçın'a "Geçmiş olsun" ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi

Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bu takımda forma giyen oyuncular ya kasap ya emlakçı ya da bakkal

Bu takımda forma giyen oyuncular ya kasap ya emlakçı ya da bakkal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.