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Kuzey İrlanda'da bıçaklı saldırı sonrasında başlayan göçmen karşıtı protestolar şiddet eylemlerine dönüştü

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Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta Sudan kökenli bir şüphelinin bıçaklı saldırısı sonrası başlayan göçmen karşıtı protestolar şiddete dönüştü; araçlar ve binalar ateşe verildi, göçmen evleri hedef alındı.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta Sudan kökenli bir şüpheli tarafından gerçekleştirilen ve bir kişinin ağır yaralanmasına yol açan bıçaklı saldırı sonrasında başlayan göçmen karşıtı protestolar bazı bölgelerde şiddet eylemlerine dönüştü. Taşıtlar ve binalar ateşe verildi, göçmenlere ait olduğu öne sürülen evler saldırıya uğradı.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta Sudan kökenli bir şüpheli tarafından gerçekleştirilen ve bir kişinin ağır yaralanmasına yol açan bıçaklı saldırı göçmen karşıtı protestolara yol açtı. Yerel basında yer alan haberlere göre; aşırı sağcı grupların da desteğiyle kontrolden çıkan gösteriler bazı bölgelerde şiddet eylemlerine dönüştü. Taşıtlar ve binalar ateşe verilirken, göçmenlere ait olduğu öne sürülen evler saldırıya uğradı.

Bıçaklı saldırı protestolara yol açmıştı

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast Pazartesi gecesi saat 22.30 sıralarında Sudan kökenli bir şüphelinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıya sahne olmuştu. 30 yaşındaki şüphelinin, 40'lı yaşlardaki bir erkeği sokakta bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındığı açıklanmıştı. Polis, ilk belirlemelere göre olayın bir terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini duyurmuştu. Saldırıya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması, aşırı sağcı çevreler başta olmak üzere tepkiye yol açmış ve göçmen karşıtı protestoları tetiklemişti. - BELFAST

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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