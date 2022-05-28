Bekçilerden kaçan şüpheli, 2 tabancayla yakalandı - Haberler

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Bekçilerden kaçan şüpheli, 2 tabancayla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bekçilerden kaçan şüpheli, 2 tabancayla yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bekçilerden kaçan şahsın şahıs, kovalamaca sonunda 2 tabanca ile yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bekçilerden kaçan şahsın şahıs, kovalamaca sonunda 2 tabanca ile yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı, Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Yıldırım Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri K.U.'yu durdurmak istedi. Bekçilerin ihtarına uymayan K.U., kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan K.U.'nun yapılan üst aramasında, biri kuru sıkı, 2 tabanca ele geçirildi. Öte yandan K.U.'nun yapılan GBT sorgusundaysa, "Resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme" suçundan yakalanma kararı bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan K.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Manisa Silah 3. Sayfa Haberler

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