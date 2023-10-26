BEBEĞİ BIRAKAN KİŞİ ANNESİYMİŞ

İzmit'te su kanalına 1 haftalık kız bebeği bırakan kişinin, bebeğin annesi olduğu ortaya çıktı. Bebeğin annesi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorguya alındı. Polisin, bebeğin babasının bulunması için de çalışmaları sürerken, bebeğin sağlık durumunun ve tüm değerlerinin normal olduğu öğrenildi.