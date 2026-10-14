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Bayrampaşa'daki sanayi sitesinde depoda çıkan yangın söndürüldü, can kaybı yaşanmadı

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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde Baltaş Sanayi Sitesi'nde en üst kattaki depoda iddiaya göre bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yoğun duman kentin uzak noktalarından görülürken, yangında can kaybı yaşanmadığı ve maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir sanayi sitesinde depoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman kentin uzak noktalarından bile görülürken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları havadan görüntülendi.

Yangın, saat 10.30'da Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan Baltaş Sanayi Sitesi'nde çıktı. İddiaya göre sanayi sitesinin en üst katında bulunan depoda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yoğun duman kentin uzak noktalarından görülürken, çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kısa süre içinde müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının çıktığı nokta havadan görüntülendi. Çıkan yangında can kaybı olmadığı, maddi hasarın olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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