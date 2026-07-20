Bayrampaşa'da araca çarpan su tankeri devrildi: 1 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

İstanbul Bayrampaşa'da seyir halindeki su tankeri önce hafif ticari araca ardından devrilerek park halindeki kamyonete çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bayrampaşa Şehir Parkı Caddesi üzerinde saat 09.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde aşağı yönde seyir halinde bulunan 34 DM 5358 plakalı su tankeri, 34 NAT 493 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen su tankeri, yol kenarında park halinde bulunan bir kamyonete çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçlarda bulunan sürücüler bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatırılırken kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı