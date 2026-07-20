Bayrampaşa'da pazar yerinde erkek cesedi bulundu

İstanbul Bayrampaşa'daki bir pazar yerinde erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Kocatepe Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kapalı alanda hareketsiz yatan bir erkeği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından cansız beden, kimliği ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı