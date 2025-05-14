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Bayrampaşa'da Müzisyen Dilencilerin Yer Kavgası Kamerada

Bayrampaşa'da Müzisyen Dilencilerin Yer Kavgası Kamerada
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Bayrampaşa Kocatepe metro istasyonunda, melodika çalarak dilenen bir çocuğun yanına başka bir çocuk gelince anneleri arasında kavga çıktı ve kadınlar saç saça baş başa dövüşerek ortalığı karıştırdı.

Bayrampaşa'da müzisyen dilencilerin yer kavgası kamerada: Saç saça baş başa girdiler

İSTANBUL - Bayrampaşa Kocatepe metro istasyonunda melodika çalarak dilenen bir çocuğun yanına başka bir çocuk da gelince anneleri arasında kavga çıktı. Kadınlar saç saça baş başa girerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Bayrampaşa Kocatepe metro istasyonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, melodika çalarak dilenen bir çocuğun yanına başka bir çocuk da gelince anneleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kadınlar saç saça baş başa girerek ortalığı birbirine kattı. Öfkelerine hakim olamayan kadınlar birbirlerine küfür yağdırırken, çevredeki vatandaşlar araya girdi. Erkekler kadınların kavgasını zor ayırdı. Öte yandan, kadınların birbirlerine saldırdığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK UĞUR - 3.Sayfa
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