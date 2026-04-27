Bayrampaşa'da minibüs alevlere teslim oldu

Bayrampaşa'da seyir halinde alevlere teslim olan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi Hal Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki minibüsten elektrik arızası nedeniyle dumanlar yükseldi. Rüzgarın da etkisi ile alevler kısa sürede aracı sardı. Çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında minibüs kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı