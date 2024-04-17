Bayrampaşa'da iş yerine yapılan baskında otomatik tüfek ele geçirildi: 1 gözaltı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir işyerine yapılan baskında otomatik tüfek ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler uzun namlulu silah ve ruhsatız silah bulunduran şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında Oktay T.'nin hafif makinalı silah bulundurduğu yönünde bilgi alan ekipler harekete geçti. Şüphelinin, Kocatepe Mahallesi Mega Center Kuru Gıda Hali içerindeki iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan, otomatik tüfek ile bu tüfeğe takılı boş şarjör ve ayrıca 16 adet dolu fişek ele geçirildi. Oktay T. gözaltına alındı. 9 adet suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.