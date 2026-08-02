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Bayramiç’teki orman yangını kontrol altına alındı

Bayramiç’teki orman yangını kontrol altına alındı
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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyünde saat 15.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan 9 uçak ve 8 helikopter, karadan ise 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 dozer, 4 treyler, 5 itfaiye aracı olmak üzere toplam 111 araç ve 488 personel ile müdahale edildi. Yangın ekiplerin karadan ve havadan yoğun müdahalesiyle saat 21.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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