Muş'ta 5 çocuk annesi kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü
Muş'un Hasköy ilçesinde, 5 çocuk annesi Yeliz B., bayram günü kocası Seyithan B.'yi bıçaklayarak öldürdü. Seyithan B. hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgilere göre, Düzkışla beldesinde Yeliz B. isimli kadın, kocası Seyithan B.'yi bayram günü bilinmeyen bir sebepten dolayı bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Seyithan B. kurtarılamayarak hayatını kaybederken, karısı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - MUŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı