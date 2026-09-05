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Siirt'in Baykan İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Siirt'in Baykan İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Siirt'in Baykan ilçesi Sarıtepe mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve yerleşim yerlerine sıçraması önlendi. Yangında yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alan zarar görürken, soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Siirt'in Baykan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasını önledi.

Baykan ilçesi Sarıtepe mevkiinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin büyümesinin ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerine yakın bölgede yaşanan orman yangını vatandaşlarda paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alan kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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