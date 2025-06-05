Bayılan Çobana Helikopter Ambulansla Müdahale

Bayılan Çobana Helikopter Ambulansla Müdahale
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Van'ın Gevaş ilçesinde zorlu dağlık arazide bayılan 45 yaşındaki çobana, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ciddi durumda olan hasta, helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Gevaş ilçesinde zorlu dağlık arazide bayılan çoban, helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gevaş ilçesinde çobanlık yapan bir vatandaş, Artos Dağı civarında fenalaşarak bayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, senkop (bayılma) geçiren 45 yaşındaki çobana olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ciddi olan hasta, helikopter ambulansla SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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