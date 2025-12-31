Haberler

Bayburt'ta huzur için yılbaşı seferberliği

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesi amacıyla geniş kapsamlı güvenlik tedbirleri aldı. 424 personel ile gerçekleştirilecek uygulamalarda çeşitli ekipler görev alacak.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesi ve öncesinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik tedbirlerini artırdı. Terör, narkotik, kaçakçılık, asayiş ve trafik ekiplerinin görev alacağı uygulamalarda toplam 424 personel sahada olacak.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında il genelinde 4 farklı yol uygulama noktası oluşturulurken; 21 asayiş ekibi, 3 terörle mücadele ekibi, 3 kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekibi, 4 narkotik suçlarla mücadele ekibi ve 9 trafik ekibi görev yapacak. Ayrıca çevik kuvvet personeli ile çarşı ve mahalle bekçileri de denetimlere destek verecek.

Emniyet ekipleri tarafından GBT sorgulamaları, kumar ve tombala denetimleri, kaçak ve sahte alkol uygulamaları, umuma açık yer kontrolleri, radar ve trafik alkol denetimleri ile KGYS kontrolleri gerçekleştirilecek.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, 2026 yılının ülkeye ve Bayburt'a sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

