Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu: İranlı şahsın mide ve bağırsağında 571 gram metamfetamin çıktı

Bayburt'ta düzenlenen operasyonla vücudunda uyuşturucu madde taşıyan İran uyruklu bir şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde, 571 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddeyi vücudunda taşıyan İran uyruklu şahıs yakalandı. Hastanede yapılan incelemede şahsın mide ve bağırsaklarından 62 parça halinde toplam 571 gram metamfetamin çıkarıldı. Tutuklanan şüpheli şahıs ise cezaevine teslim edildi.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı, imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen saha ve analiz çalışmaları kapsamında durumundan şüphelenilen M.M. isimli İran uyruklu şahıs durduruldu. Gözaltına alınan şüpheli, iç beden muayenesi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesine sevk götürüldü. Burada yapılan tetkikler ve çekilen röntgen sonucunda, şahsın mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı madde olduğu tespit edildi. Tıbbi müdahale ile şahsın vücudundan 62 parça halinde toplam ağırlığı 571 gram olan metamfetamin maddesi çıkarıldı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli şahısa 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
