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Bayburt'ta tır cipe çarptı: 1 yaralı

Bayburt'ta tır cipe çarptı: 1 yaralı
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Bayburt'ta ışık ihlali yapan tırın cipe çarpması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bayburt'ta tır ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şingah Mahallesi eski hastane kavşağında yaşandı. Işık ihlali yapan tır sürücüsü F.E., M.K'nin kullandığı 27 ABT 629 plakalı cipe geçiş yaptığı esnada yandan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan cip sürücüsü M.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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