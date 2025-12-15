Bayburt'ta Roma dönemine ait 15 adet sikke ve 40 litre kaçak alkol ele geçirildi

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 15 adet sikke ile 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Halk sağlığını tehdit eden sahte alkol kullanımının önlenmesine ve muhtemel kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda ele geçirilen kaçak etil alkol ile tarihi eser niteliği taşıyan sikkelere Bayburt polisi el koydu. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde, 2 şüpheli şahıs hakkında ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Halk sağlığını tehdit eden, vergi kaybına yol açan ve haksız kazanç sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bildirildi. - BAYBURT