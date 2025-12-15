Haberler

Bayburt'ta Roma dönemine ait 15 adet sikke ve 40 litre kaçak alkol ele geçirildi

Bayburt'ta Roma dönemine ait 15 adet sikke ve 40 litre kaçak alkol ele geçirildi
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirdiği operasyonda Roma dönemine ait 15 sikke ve 40 litre etil alkol ele geçirdi. Kaçak alkol kullanımı ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi amacıyla 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 15 adet sikke ile 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Halk sağlığını tehdit eden sahte alkol kullanımının önlenmesine ve muhtemel kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda ele geçirilen kaçak etil alkol ile tarihi eser niteliği taşıyan sikkelere Bayburt polisi el koydu. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde, 2 şüpheli şahıs hakkında ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Halk sağlığını tehdit eden, vergi kaybına yol açan ve haksız kazanç sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
