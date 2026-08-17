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Bayburt'ta Kaçakçılık Operasyonu: 3 Tabanca, Tüfek ve 665 Fişek Ele Geçirildi

Bayburt'ta Kaçakçılık Operasyonu: 3 Tabanca, Tüfek ve 665 Fişek Ele Geçirildi
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Bayburt'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 tabanca, 1 tüfek, kılıç ve toplam 665 fişek ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli hakkında 6136 sayılı kanun gereği işlem yapıldı. Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Bayburt'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 tabanca, tüfek, kılıç ve 665 fişek ele geçirildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, muhtemel kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 3 tabanca, 3 şarjör, 1 tüfek, 1 kılıç, 389 adet 7,65 milimetre fişek, 225 adet 9 milimetre fişek ve 51 kartuş olmak üzere toplam 665 fişek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden, vergi kaybına yol açan ve haksız kazanç sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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