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Bayburt'ta jandarma, okul çevrelerinde 14 ekip ve 29 personelle denetim yaptı

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Bayburt'ta jandarma, okul çevrelerinde 14 ekip ve 29 personelle denetim yaptı
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Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, 'Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar' uygulaması kapsamında 14 ekip ve 29 personelle denetim yaptı. Okul çevreleri, metruk binalar, parklar, sokaklar ve iş yerlerinin kontrol edildiği denetimlerin süreceği bildirildi.

Öğrencilerin güvenliği ve eğitim ortamının huzurunun korunması amacıyla Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar' uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Uygulamaya 14 ekip ve 29 personel katıldı. Denetimlerde şahıs sorgulaması ve araç kontrollerinin yanı sıra okul çevreleri, metruk binalar, parklar, sokaklar ve iş yerleri kontrol edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilerin güvenliği ve eğitim ortamının huzurunun korunmasına yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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