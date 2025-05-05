Bayburt'ta Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Bayburt'ta Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan toplantıda, ildeki terör ve asayiş konuları değerlendirildi, alınan tedbirler ve yürütülen faaliyetler istişare edildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, 'Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı' Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen faaliyetler ve çalışmalar değerlendirilerek, istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda, ildeki terör ve asayiş konularına ilişkin alınan tedbirler ile uygulamalar detaylı bir şekilde ele alındı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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