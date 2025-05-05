Bayburt'ta Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, 'Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı' Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen faaliyetler ve çalışmalar değerlendirilerek, istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda, ildeki terör ve asayiş konularına ilişkin alınan tedbirler ile uygulamalar detaylı bir şekilde ele alındı. - BAYBURT