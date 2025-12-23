Bayburt'ta 2 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
Bayburt'ta yapılan göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sonucunda 2 düzensiz göçmen ve onlara yardım eden 1 şüpheli yakalandı. Afganistan uyruklu göçmenler, yasa dışı yollardan ülkeye sokulmuştu.
Bayburt'ta Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri belirlenen 2 düzensiz göçmen ile göçmenlerin ülkeye girişlerine yardım eden 1 şüpheli yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini önlemeye yönelik yapılan analiz ve saha çalışmalarında, Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmenin ülkeye yasa dışı yollarla sokulduğu, barınmalarının sağlandığı ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Yakalanan Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - BAYBURT