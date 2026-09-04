Haberler

Bayburt'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Düzensiz Göçmen ve 2 Şüpheli Yakalandı

Bayburt'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Düzensiz Göçmen ve 2 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yasa dışı yollarla kente giren 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile bu kişileri ülkeye soktuğu, barınmalarına imkan sağladığı ve yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bayburt'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, yasa dışı yollarla kente girdikleri tespit edilen 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile bu kişileri ülkeye soktuğu, barınmalarına imkan sağladığı ve yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik saha ve analiz çalışmaları yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında yasa dışı yollarla Bayburt'a giriş yapan 2 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenleri ülkeye sokmak, barınmalarına imkan sağlamak ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen 2 şüpheli de yakalanarak haklarında adli tahkikat başlatıldı.

Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmenin idari işlemleri tamamlandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları

Onlarca avukat gözaltında! İşte baskın düzenlenen ünlü hukuk büroları
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı

Kimsenin ayrıcalığı yok! Son operasyondaki isim dikkat çekti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemek yerken canlı yayın açtı, patron çıldırıp küfürler yağdırdı! Bakanlık hemen harekete geçti

Yemek yerken canlı yayın açtı, patron çıldırıp küfürler yağdırdı
Fenerbahçe'den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası

Fenerbahçe'den transferin son gününde yerli yıldız bombası
Zeynep Yıldırım’ın cinayetinin sırrı çözüldü! Cesedi kömürlükte bulundu, DNA raporu kesinleşti

Zeynep'in ölümündeki sır perdesi kalktı! DNA raporu kesinleşti
İzmir'de belediyeye ait kafeye silahlı saldırı! O anlar kamerada

Önce başkanın aracını, şimdi belediyenin kafesini hedef aldılar
Gülşah'ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı

Otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Boşanma davalarında yeni emsal karar! Eşine bunu yapan tam kusurlu

Eşine bunu yapan şimdi yandı
Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Taçtan ofsayt verildi

Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha