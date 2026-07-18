'Bayat'ta minibüs traktöre çarptı: 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde minibüsün traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bayat ilçesine bağlı Çukurköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.S. (66) idaresindeki 03 AHT 458 plakalı minibüs, R.E. (61) yönetimindeki 43 ER 194 plakalı traktöre çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste yolcu olarak bulunan Ş.T. (46), Ö.K. (40) ve H.K. (26) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı