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Batman'da at çiftliğinde yangın: 3 at telef oldu

Batman'da at çiftliğinde yangın: 3 at telef oldu
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Batman'da bir at çiftliğinde çıkan yangında atların bulunduğu iki bölüm yandı, 3 at telef oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BATMAN-(İHA)-Batman'da bir at çiftliğinde çıkan yangında atların bulunduğu iki bölüm yandı. Yangında 3 at telef oldu.

Yangın, Batman merkeze bağlı Doluca köyü mevkiinde bulunan bir at çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atların bulunduğu iki bölümde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çiftlik sahipleri durumu Batman Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında çiftlikte bulunan 3 at telef olurken, bölümlerde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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