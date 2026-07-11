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Batman otogarında 'şüpheli valiz" paniği

Batman otogarında 'şüpheli valiz' paniği
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Batman Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan sahipsiz valiz, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde patlatıldı. Valizin içinin boş olduğu belirlendi.

Batman Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde fark edilen sahipsiz şüpheli valiz, güvenlik ekiplerini harekete geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanları sevk edildi. Ekipler, terminal çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Güvenlik tedbirlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı.

Yapılan incelemede valizin içinin boş olduğu belirlenirken, olayın ardından terminalde alınan güvenlik önlemleri kaldırıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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