Batman merkezli PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı - Haberler

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Batman merkezli PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Batman merkezli PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı

Batman merkezli 6 ilde PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Batman merkezli 6 ilde PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde kadın yapılanması olan TJA (Özgür Kadın Hareketi) adıyla, ilimizde örgüt adına faaliyet gösterdiği tespit edilen, toplam 20 şüpheli şahsın yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 31 Mayıs 2022 günü Batman merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak operasyon icra edilmiş, toplam 18 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şüpheli şahsın yakalama çalışmaları devam etmekte olup, 1 şüpheli şahsın da yurt dışında olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli şahısların adli tahkikatına başlanılmıştır" denildi.

(Ekrem Aktaş /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Batman PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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