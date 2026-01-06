Batman'da 5 araçlı zincirleme kaza

Batman'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, merkez Özgürlük Bulvarı'nda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 5 araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine trafik ekibi sevk edildi. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN