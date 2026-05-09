Batman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Batman-Hasankeyf kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 5 kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Batman-Hasankeyf kara yolu Binatlı köyü mevkiinde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı