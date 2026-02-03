Haberler

Batman'da heyelan paniği: Köy minibüsü yolda mahsur kaldı

Batman'da heyelan paniği: Köy minibüsü yolda mahsur kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun yağışlar sonrası meydana gelen heyelan, köy minibüsünü yolda mahsur bıraktı. Minibüs sürücüsü ve yolcular kısa süreli panik yaşarken, İl Özel İdaresi ekipleri duruma müdahale etti.

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda köy minibüsü yolda mahsur kaldı.

Sason ilçesi Elagöz köyünden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan köy minibüsü, yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle zor anlar yaşadı. Heyelanla birlikte yol kenarında bulunan büyük bir meşe ağacı kırılarak yola devrildi. Olay sırasında minibüs sürücüsü ve araçta bulunan yolcular kısa süreli panik yaşarken, yolun tamamen kapanması nedeniyle minibüs mahsur kaldı. Tehlikeyi atlatan minibüs sürücüsü Yaşar B., durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirerek yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine yolun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği ve çalışmalara başladığı öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zam oranı belli oldu
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zam oranı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay