Batman'da heyelan paniği: Köy minibüsü yolda mahsur kaldı

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda köy minibüsü yolda mahsur kaldı.

Sason ilçesi Elagöz köyünden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan köy minibüsü, yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle zor anlar yaşadı. Heyelanla birlikte yol kenarında bulunan büyük bir meşe ağacı kırılarak yola devrildi. Olay sırasında minibüs sürücüsü ve araçta bulunan yolcular kısa süreli panik yaşarken, yolun tamamen kapanması nedeniyle minibüs mahsur kaldı. Tehlikeyi atlatan minibüs sürücüsü Yaşar B., durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirerek yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine yolun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği ve çalışmalara başladığı öğrenildi. - BATMAN