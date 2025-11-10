Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 69 Hap Ele Geçirildi

Batman'da uyuşturucu imalatçılarına yönelik operasyonda oto lastiklerinin içinde 2 bin 69 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Batman'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar kapsamında alınan istihbaratı değerlendiren Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir adreste uyuşturucu imal edildiği bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda oto lastiklerinin içine zulalanmış 2 bin 69 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olay ile ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.C.T. tutuklanırken, Z.A. hakkında ise adli işlem yapıldı. - BATMAN