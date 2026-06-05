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Batman'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari trafik ekiplerine takıldı

Batman'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari trafik ekiplerine takıldı
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Batman'da trafik ekiplerinin denetimi sırasında durdurulan bir araçta, hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.E. yakalanarak tutuklandı.

Batman'da trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim sırasında, hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Atatürk Parkı önünde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama sırasında bir araç durduruldu. Araçta bulunan M.E. isimli şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda çeşitli suçlardan arandığı ve hakkında toplam 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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