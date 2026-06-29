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Tır, bariyer ve buğday tarlasını aşıp sulama kanalına düştü: 3 yaralı

Tır, bariyer ve buğday tarlasını aşıp sulama kanalına düştü: 3 yaralı
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Batman'ın Kozluk ilçesinde tırın bariyer ve buğday tarlasını aşıp sulama kanalına düştüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde tırın, bariyer ve buğday tarlasını aşıp sulama kanalına düştüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bekirhan beldesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, bariyer ve buğday tarlasını aşıp sulama kanalına düştü. İhbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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