Batman'da Silahlı Saldırıda Baba ve İki Çocuğu Hayatını Kaybetti

Batman'ın Beşiri ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden baba ve 2 çocuğu yan yana, anne ise Batman'da toprağa verildi.

Olay, Beyçayır köyü mevkiinde dün akşam saat 22.55 sıralarında meydana geldi. Hafif ticari araçla seyir halinde olan sürücü Mehmet Şanlı ile eşi Takibe Şanlı, çocukları Elanur Şanlı (9) ve Akıncan Şanlı (5), uzun namlulu silahla saldırıya uğradı. Olayda 4 aile üyesi de hayatını kaybetti. Mehmet Şanlı, çocukları Elanur ve Akıncan Şanlı, Beşiri'ye bağlı Eskihamur köyünde yan yana defnedildi. Saldırıda yaşamını yitiren anne Takibe Şanlı ise Batman'da toprağa verildi. Jandarma ekipleri köy giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik çemberi oluştururken, defin sırasında gerginlik yaşanmaması için bölgede hazır bekledi. Cenazelerde aile bireyleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu, köyde büyük üzüntü yaşandı.

Olayla ilgili güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda 24 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerin incelemesi devam ediyor. - BATMAN