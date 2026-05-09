Park halindeki Tofaş marka otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Batman'da park halindeyken yanan Tofaş marka otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Karşıyaka Mahallesi'nde park halindeki Tofaş marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezin yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından etkilenen olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı