Batman'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Batman'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Batı Çevre Yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı mevkiinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN