Batman'daki feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Güncelleme:
Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Batman'da otomobillerin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Balpınar Çevre Yolu'nda çarpışan 06 EVF 846 ve 34 PT 163 plakalı araçlar savrularak şarampole devrildi. Kazada Baran Demirhan, Serhat Ataca ve Ahmet Kayra hayatını kaybetti. Yaralı Umut Tekin, Bilal Kürşat Yıldız (21) ile Buğra Özden (21) ise ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Umut Tekin, kaldırıldığını özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Umut Tekin'in cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Hayatını kaybedenlerden Baran Demirhan, Serhat Ataca ve Ahmet Kayra merkeze bağlı Binatlı köyünde, Umut Tekin ise İkiztepe köyünde toprağa verildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

