Batman'da Otomobil-Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Batman’da otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bisiklette bulunan 2 kişi yaralandı.
Batman'da otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bisiklette bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Yeni Siirt çevre yolu çöplük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklette bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı