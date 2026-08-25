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Batman'da Otomobil-Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Batman'da Otomobil-Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Batman’da otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bisiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Batman'da otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bisiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Siirt çevre yolu çöplük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklette bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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