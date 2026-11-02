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Batman'da okul bahçe kapısındaki korkuluğa eli saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

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Batman'da okul bahçe kapısındaki korkuluğa eli saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
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Batman’da Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçe kapısındaki demir korkuluğa eli saplanan çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı çocuk, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Batman'da okulun bahçe kapısındaki demir korkuluğa eli saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çarşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir çocuğun eli bahçe kapısının demir korkuluğuna saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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