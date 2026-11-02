Batman'da okul bahçe kapısındaki korkuluğa eli saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Batman'da okulun bahçe kapısındaki demir korkuluğa eli saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çarşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir çocuğun eli bahçe kapısının demir korkuluğuna saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı