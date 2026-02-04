Haberler

Batman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Güncelleme:
Batman Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Batman kent merkezinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Batman Turgut Özal Bulvarı üzerinde, Öğretmenevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
