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Batman'da Lüks Otomobil Tırın Altına Girdi: 2 Yaralı

Batman'da Lüks Otomobil Tırın Altına Girdi: 2 Yaralı
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Batman-Kozluk karayolu Bıçakçı köyü mevkiinde meydana gelen kazada, lüks otomobil tırın dorsesinin altına girdi. Olayda 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Batman'da lüks otomobilin tırın altına girdiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman- Kozluk karayolu Bıçakçı köyü mevkiinde, 72 ACA 364 plakalı lüks araç, yan yoldan ana yola çıkan 35 ATU 052 plakalı tırın dorsesinin altına girdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkarttı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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