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Batman'da komşu akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı

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Batman'da komşu akrabalar arasında yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralıların tedavisi devam ederken, polis güvenlik önlemleri aldı ve soruşturma başlatıldı.

Batman'da komşu akrabalar arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Seyitler Mahallesi 3062. Sokak'ta komşu olan akrabalar arasında yaşanan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralan 3 kişiden Haşim Güner (34), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yaralıların tedavisi sürüyor. Polis, gerginliğin sürdüğü mahallede güvenlik önlemleri aldı.

Mahallede panzerlerle alınan güvenlik önlemleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Batman Güvenlik Şiddet Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

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