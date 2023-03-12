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Batman'da kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Batman'da meydana gelen trafik kazası saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman'da meydana gelen trafik kazası saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Trafik kazası sonucunda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Fatih Mahallesi Ömer Muhtar Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki kamyonet, ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkmasıyla otomobil ile çarpıştı. Trafik kazasında 2 araç sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çarpışma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batman Fatih Ömer 3. Sayfa Haberler

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