Batman'da Kamyonette 20 Kilo 300 Gram Esrar Ele Geçirildi

Batman'da Kamyonette 20 Kilo 300 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Batman'da durdurulan bir kamyonetin ek deposunda 20 kilo 300 gram toz esrar bulundu. Dedektör köpeğin uyarısıyla yapılan aramada sürücü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Batman'da durdurulan bir kamyonetin ek deposundan 20 kilo 300 gram toz esrar çıktı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir girişinde durdurulan kamyonette arama yapıldı. Dedektör köpek Linda'nın uyarı vermesi sonucu kamyonetin koltukları söküldü. Ekipler koltukların altındaki kapağı fark edip tornavida yardımıyla açtı. Açılan kapakla birlikte ortaya çıkan ek mazot deposunda özel yöntemlerle paketlenmiş 20 kilo 300 gram esrar bulundu. Esrara el koyan ekipler, sürücüyü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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