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Sason'da kafa kafaya çarpışma: Araç çukura düştü, yaralanan yok

Sason'da kafa kafaya çarpışma: Araç çukura düştü, yaralanan yok
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Batman'ın Sason ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hafif ticari araç yol kenarındaki çukura düştü. Sürücüler yara almadan kurtulurken, araçlarda maddi hasar oluştu ve inceleme başlatıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde kafa kafaya çarpışan araçlardan biri çukura düşerken, kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, ilçe girişinde H.Ş'nin idaresindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen M.B. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, yol kenarındaki çukura düştü. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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