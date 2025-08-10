Batman'da Jeneratör Yangını Kontrol Altına Alındı

Batman'da jeneratörde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Bayındır Mahallesi'nde jeneratörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda etkilenen olmazken, maddi hasar oluştu. - BATMAN