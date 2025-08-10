Batman'da Jeneratör Yangını Kontrol Altına Alındı
Batman'da Bayındır Mahallesi'nde bir jeneratörde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı yok, ancak maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Bayındır Mahallesi'nde jeneratörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda etkilenen olmazken, maddi hasar oluştu. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa