Batman'da Jeneratör Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Batman'da Bayındır Mahallesi'nde bir jeneratörde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı yok, ancak maddi hasar meydana geldi.

Batman'da jeneratörde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Bayındır Mahallesi'nde jeneratörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda etkilenen olmazken, maddi hasar oluştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
