Haberler

Batman'da 37 firari yakalandı

Batman'da 37 firari yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman İl Jandarma Komutanlığı, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürüttüğü operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 37 şahsı yakaladı. 14 - 30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen_planlı operasyonlar ile suçluların sokaklarda serbestçe dolaşmalarının önüne geçildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs yakalandı.

Batman merkez ve ilçelerinde 14 - 30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen planlı operasyonlar meyvesini verdi. Kamu düzenini korumak ve suçluların sokaklarda serbestçe dolaşmasını engellemek adına düğmeye basan jandarma ekipleri, geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, farklı suç dosyaları bulunan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı olan 37 şahıs saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisi: Zengin diye sorgulamadım

Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisinden şok ifade
Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
Galatasaray'da neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer iptal oldu

Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı