Batman'da 37 firari yakalandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs yakalandı.

Batman merkez ve ilçelerinde 14 - 30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen planlı operasyonlar meyvesini verdi. Kamu düzenini korumak ve suçluların sokaklarda serbestçe dolaşmasını engellemek adına düğmeye basan jandarma ekipleri, geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, farklı suç dosyaları bulunan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı olan 37 şahıs saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. - BATMAN