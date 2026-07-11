Batman'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Batman'ın GAP Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, GAP Mahallesi'nde henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı