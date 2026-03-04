Haberler

Güvercinin ayağına dolanan demir bilezik itfaiye ekibince çıkartıldı

Batman'da ayağına demir bilezik dolanan güvercin, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp doğaya salındı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yapılan kurtarma işlemi başarılı oldu.

Batman'da ayağına demir bilezik dolanan ve hareket etmekte güçlük çeken güvercin, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Batman'da güvercinin ayağına demir bilezik dolandı. Uçmakta zorlandığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye erleri, titiz çalışmayla metal bileziği güvercine zarar vermeden ayağından spiral makine yardımıyla kesip çıkardı. Kurtarma işleminin ardından özgürlüğüne kavuşan güvercin, tekrar doğaya salındı. - BATMAN

