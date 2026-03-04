Güvercinin ayağına dolanan demir bilezik itfaiye ekibince çıkartıldı
Batman'da güvercinin ayağına demir bilezik dolandı. Uçmakta zorlandığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye erleri, titiz çalışmayla metal bileziği güvercine zarar vermeden ayağından spiral makine yardımıyla kesip çıkardı. Kurtarma işleminin ardından özgürlüğüne kavuşan güvercin, tekrar doğaya salındı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı